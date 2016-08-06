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    Каррера: «Благодарен руководству «Спартака» за оказанное доверие»

    Исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал уход из московской команды Дмитрия Аленичева, а также подтвердил, что будет руководить красно-белыми до прихода нового наставника.

    – Синьор Массимо, это вы будете готовить команду к матчу против «Крыльев Советов»?

    – Да, руководство «Спартака» доверило мне эту миссию. Я благодарен за оказанное доверие.

    – Вы ожидали подобного развития ситуации после поражения от АЕКа?

    – Нет. Это стало для меня сюрпризом. Очень обидно, что случилось поражение против команды с Кипра. И жаль, что расставание «Спартака» с таким значимым человеком для истории клуба, как Дмитрий Аленичев, получилось столь грустным.

    – В пятницу у команды был выходной день. Когда пройдет первая тренировка под вашим руководством? И сколько их вообще будет?

    – Тренировка назначена на первую половину дня субботы. Будем работать и в воскресенье, а в понедельник – уже сам матч. У меня действующий контракт со «Спартаком», и я выполняю свою работу. Решение о том, кто будет новым главным тренером, принимает руководство, и мне пока ничего неизвестно. А если бы и было известно, то я бы вам все равно не сказал, потому что всегда есть внутренняя информация, которая не подлежит разглашению.

    – Кто вам сообщил о переменах на тренерском мостике и как это произошло?

    – Зачем вам эти нюансы? Это внутреннее дело клуба. Главное сейчас – не слова, а подготовка к конкретному матчу чемпионата России. Нам надо засучить рукава и реабилитироваться в своих собственных глазах и в глазах болельщиков.

    – Столь резкий поворот событий не смутил вас, не выбил из колеи?

    – Нет. Во-первых, у меня была в свое время похожая ситуация в «Ювентусе», когда я временно замещал главного тренера. Во-вторых, я так и не успел переехать в город из Тарасовки, так что провожу здесь большую часть своего времени. Меня не пугает ответственность, она только стимулирует.

    Источник: «Советский спорт»

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    06.08.2016 08:51
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +1756

      за ЦСКА с 1980г 6 августа 2016, 18:44

      Думаю,что у всё у Спартака, с этим Карьерой, будет нормально..

      0
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      Рейтинг: +10

      Yurik96 > за ЦСКА с 1980г 6 августа 2016, 21:42

      С вашим бы поросёночком добились бы того,чего Спартак в своё время добился...

      0
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 6 августа 2016, 11:57

      Массимо Каррера!
      Дерзай! И спасай Бердыева для "Ростова" и всего российского футбола! Получится или не получится, увидим... Но шанс есть! 52 года - юный возраст для главного тренера! Да и опыт работы в "Ювентусе" имеется солидный. Совершенно искренне желаю удачи!

      1
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      Рейтинг: +1756

      за ЦСКА с 1980г > cska-62 6 августа 2016, 18:41

      Полностью поддерживаю вышесказанное..

      0
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      Рейтинг: +76

      P0rter 6 августа 2016, 11:46

      Сольют Карреру скорей всего

      1
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      Рейтинг: -36

      FatalMix 6 августа 2016, 11:13

      "зато як гарно мы спиваем" - сказали игроки спартка)

      1
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      Рейтинг: +29

      Vladimir2308 6 августа 2016, 11:03

      верните Валеру, хотя б 2е место ((

      1
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      Рейтинг: -45

      stream15 6 августа 2016, 10:12

      спартак разлагается все больше.

      2
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 6 августа 2016, 09:54

      Если Бердыев,ищи работу

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +759

      sevsor 6 августа 2016, 09:31

      Зря, конечно же, что уволили Аленичева, даже если придёт кто-то из "гранд-тренеров", то врядли команда сможет проявить себя в этом сезоне, пока новый тренер будет перестраивать команду под своё видение, большая часть чемпионата пройдёт.

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      Рейтинг: +82

      KELT88 6 августа 2016, 09:05

      Скоро ты поменяешь свое мнение и уедешь на первой же электричке

      1
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      Рейтинг: +22

      Ruhaaa 6 августа 2016, 08:57

      Гнилой клуб . Зря Аленичев ушел из Арсенала

      4
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