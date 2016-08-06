Президент «Оренбурга»: «В матче против ЦСКА должны показать хорошую игру»

Президент «Оренбурга» Василий Столыпин поделился ожиданиями от поединка с ЦСКА, а также выразил разочарование результатом стартового тура чемпионата России с «Ростовом», в котором его команда на выезде потерпела минимальное поражение.

«Результатом, конечно, недовольны, понурые все были. Взбодрил немного, нужно готовиться к ЦСКА. Думаю, что дома, при бешеной поддержке трибун команда должна показать хорошую игру. Колени не дрожат», – заявил Столыпин в эфире «Орен ТВ».