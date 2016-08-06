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    Президент «Оренбурга»: «В матче против ЦСКА должны показать хорошую игру»

    Президент «Оренбурга» Василий Столыпин поделился ожиданиями от поединка с ЦСКА, а также выразил разочарование результатом стартового тура чемпионата России с «Ростовом», в котором его команда на выезде потерпела минимальное поражение.

    «Результатом, конечно, недовольны, понурые все были. Взбодрил немного, нужно готовиться к ЦСКА. Думаю, что дома, при бешеной поддержке трибун команда должна показать хорошую игру. Колени не дрожат», – заявил Столыпин в эфире «Орен ТВ».

    Источник: Бомбардир.ру

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    06.08.2016 06:39
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +1686

      _Kesh_Suntar_ 6 августа 2016, 21:14

      ЦСКА пока не форме, так что ничья!

      0
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      Рейтинг: +840

      vovan55 6 августа 2016, 12:25

      время покажет

      0
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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 6 августа 2016, 11:42

      Бешеная поддержка? Это,что,с буйного отделения пациентов привезёте?

      0
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      Рейтинг: +11214

      alp 6 августа 2016, 09:59

      цска не Ростов. Справитесь

      0
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      Рейтинг: +1110

      ДАША Д 6 августа 2016, 07:55

      0-0 будет достаточно.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +367

      Клим Чугункин. 6 августа 2016, 07:05

      Чуть против Ростова не выстояли,значит ЦЫСКУ должны громить.

      0
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