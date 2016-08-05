Полоз: «Аякс» – лучший вариант из всех возможных для «Ростова», нужно проходить дальше»

Полузащитник «Ростова» Дмитрий Полоз остался доволен результатом жеребьевки четвертого отборочного раунда Лиги чемпионов. Напомним, что российская команда сыграет с «Аяксом».

«Голландцы – очень хороший соперник, здорово! Многие у нас хотели, чтобы попался «Аякс». Команда сильная, но именно для «Ростова» это лучший вариант из всех возможных. Надо проходить дальше. Сейчас, в отличие от противостояния с «Андерлехтом», уже не имеет значения, что первый матч в гостях. Мы потихонечку вошли в ритм», – сказал Полоз.