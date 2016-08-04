Васин: «В «Уфу» перешел из-за Гончаренко»

Защитник ЦСКА Виктор Васин рассказал, почему решил перейти на правах аренды в «Уфу».

— Очередной поворот в вашей судьбе получился неожиданным: осенью вы переподписываете контракт с ЦСКА, а летом отправляетесь в аренду. Почему?

— Это была моя личная инициатива. В ЦСКА по-прежнему не играл, а выходить на поле хочется постоянно. Чувствовал, что и в новом сезоне ситуация бы не изменилась, поэтому пошел в аренду за игровой практикой. Почему именно «Уфа»? В большей степени за счет Гончаренко. Звонки от Виктора Михайловича пошли сразу, как только он возглавил команду.

— Гончаренко приглашал вас лично?

— Да. Хотя, признаться, не думал, что все случится в самом начале трансферного окна.

— Арендное соглашение с «Уфой» заключено на год?

— Да, дальше загадывать сложно. Не исключаю, что уже зимой может что-то поменяться.

— Ваше имя фигурирует в списке потенциальных кандидатов в центр обороны сборной России. Сергей Игнашевич признался, что готов уступить дорогу молодым. У вас есть опыт выступления за национальную команду. С другой стороны, отсутствие постоянной игровой практики снижает ваши шансы выступить на домашнем чемпионате Мира. Как вы позиционируете себя на данном этапе?

— Моя главная задача — постоянно играть. Если буду выглядеть хорошо, новый главный тренер сборной России обратит на меня внимание. Я думаю, сейчас шансы одинаковы у всех: и у ветеранов, и у молодых ребят, и у тех, кто раньше вызывался редко. И уж, надеюсь, не повторится ситуация, когда на протяжении длительного периода в сборную приглашались одни и те же футболисты. Кто лучше проявит себя в чемпионате — тот и будет играть.