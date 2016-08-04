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У ЦСКА нет права выкупа Траоре

4 августа 2016, 20:07
6

Вице-президент «Монако»Вадим Васильев поделился подробностями аренды нападающего Ласина Траоре в ЦСКА.

– Самая громкая недавняя трансферная сделка вашего клуба, связанная с Россией, – аренда форварда Ласина Траоре. Это было инициативой самого игрока, вашего клуба или московского?

– ЦСКА. В Европе было несколько клубов, которые интересовались Траоре – остальные не из России. Мы между тем колебались, удерживать его у себя или отпустить. Но с учетом возвращения Фалькао и Жермена из аренд соответственно в «Челси» и «Ниццу», плюс наличия Вагнера Лава и Каррильо, мы видели, что в атаке у нас слишком много игроков. Это и склонило в пользу аренды.

Думая о будущем Траоре, мы размышляли в первую очередь о том, чтобы найти для него правильный спортивный проект. Претендентов, повторяю, было несколько, но ЦСКА – чемпион России, клуб, который гарантированно будет играть в групповом турнире Лиги чемпионов. Это был очень важный фактор на чаше весов. И для нас, и для него самого.

Кроме того, это тот чемпионат, где Ласина и его возможности хорошо знают и который он знает. Там ему дадут ту возможность играть, которая, будем надеяться, в будущем принесет пользу и нам. Мы все решили, что ЦСКА – лучший для него вариант. Аренда – на целый сезон.

– У ЦСКА есть опция по выкупу Траоре?

– Нет. Но в случае интереса у ЦСКА, безусловно, будет преимущество на право его приобрести.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Франция. Лига 1 Монако ЦСКА Траоре Ласина
Комментарии (6)
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cska-62
1470332016
Лучше бы Вагнера Лава в аренду ЦСКА отдали... Скупердяи! Об Отечестве совсем не думают!
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Mirak92
1470354784
ну и что?не показал он ничего особенного ,вообще!не приживется и похуй!
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vovan55
1470398475
а может это к лучшему...
Ответить
vovan55
1470398549
да Ваня Лав был бы более к месту, почти родной...
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