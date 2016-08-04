Рахимов может пропустить игру с «Краснодаром» по состоянию здоровья

Руководитель пресс-службы «Терека» Казбек Хаджиев заявил, что главный тренер команды Рашид Рахимов может пропустить матч второго тура чемпионата России против «Краснодара». Напомним, у специалиста есть проблемы со здоровьем из-за которых Рахимов отсутствовал на матче первого тура. В игре против «Крыльев Советов» командой руководил старший тренер Игорь Ледяхов.

«Присутствие Рашида Рахимова на матче с «Краснодаром» под вопросом. Температура не падает уже две недели. Если состояние здоровья Рашида Маматкуловича улучшится, то он прилетит накануне игры, но пока он находится на обследовании и лечении в Вене», – отметил Хаджиев.