Срна: «Команде нужно время, чтобы это был настоящий «Шахтер»

Капитан «Шахтера» Дарио Срна назвал поражение своей команды от «Янг Бойз» в ответном матче третьего отборочного раунда Лиги чемпионов крайне тяжелым.

«Тяжелое поражение, наша команда не может позволять себе такого. Поздравляю «Янг Бойз» с победой, у них было больше желания, и они прошли дальше. Конечно, стремление было и у нас, но, видимо, его оказалось мало. Нам всем сейчас стоит задуматься. Это не тот «Шахтер», который хотят видеть болельщики. Такого никто не ожидал. Виноваты все: первый – я, остальные – футболисты, также тренерский штаб. Поэтому надо делать выводы и двигаться дальше.

Теперь необходимо показать хороший результат в Лиге Европы. К сожалению, если не реализовали 10 чистейших моментов, значит, есть проблемы. Знали, что здесь будет тяжело. «Янг Бойз» у себя дома обыграл «Наполи» год назад, так же было со «Спартой». Ждали свой шанс. Не мог поверить, что не сможем забить.

Старался подбодрить ребят на поле. Говорил им, что мы – «Шахтер» и обязаны победить. Не могу сказать, что мы плохо провели экстра-таймы. Создавали моменты, но их не реализовывали. Это не то, что мы ожидали. Нашей команде нужно время, нам всем важно прибавлять, чтобы это был настоящий «Шахтер», – заявил Срна.

Напомним, «Шахтер» уступил «Янг Бойз» со счетом 0:2 (пенальти – 2:4).