Лига чемпионов. «Ростов» в гостях обыграл «Андерлехт» и вышел в следующий раунд

В ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов «Ростов» в гостях благодаря голам Кристиана Нобоа и Сердара Азмуна одержал победу над «Андерлехтом» и прошел в следующий этап.

Напомним, первая встреча завершилась вничью – 2:2.

Лига чемпионов. 3-й квалификационный раунд, ответный матч

Андерлехт (Бельгия) – Ростов (Россия) – 0:2 (0:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Нобоа, 27; 0:2 – Азмун, 47.

Андерлехт: Руф, Де Майо, Кипчиу, Аппиа, Н'Сакаля (Ашампонг, 54), Нуйтинк (Кабаселе, 60), Дефур, Силла, Тилеманс, Дендокер, Ханни (Хассан, 77).

Ростов: Джанаев, Терентьев, Новосельцев, Навас, Баштуш, Кудряшов, Калачев, Гацкан, Нобоа, Бухаров (Эзатолахи, 74), Азмун (Полоз, 57).

Предупреждения: Силла, 45 – Кудряшов, 45; Гацкан, 54; Навас, 58; Эзатолахи, 77; Терентьев, 89.