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  • Лига чемпионов. «Ростов» в гостях обыграл «Андерлехт» и вышел в следующий раунд

Лига чемпионов. «Ростов» в гостях обыграл «Андерлехт» и вышел в следующий раунд

3 августа 2016, 23:38
61

В ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов «Ростов» в гостях благодаря голам Кристиана Нобоа и Сердара Азмуна одержал победу над «Андерлехтом» и прошел в следующий этап.

Напомним, первая встреча завершилась вничью – 2:2.

Лига чемпионов. 3-й квалификационный раунд, ответный матч

Андерлехт (Бельгия) – Ростов (Россия) – 0:2 (0:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Нобоа, 27; 0:2 – Азмун, 47.

Андерлехт: Руф, Де Майо, Кипчиу, Аппиа, Н'Сакаля (Ашампонг, 54), Нуйтинк (Кабаселе, 60), Дефур, Силла, Тилеманс, Дендокер, Ханни (Хассан, 77).

Ростов: Джанаев, Терентьев, Новосельцев, Навас, Баштуш, Кудряшов, Калачев, Гацкан, Нобоа, Бухаров (Эзатолахи, 74), Азмун (Полоз, 57).

Предупреждения: Силла, 45 – Кудряшов, 45; Гацкан, 54; Навас, 58; Эзатолахи, 77; Терентьев, 89.

Источник: Бомбардир.ру
Лига чемпионов Андерлехт Ростов
Комментарии (61)
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Dmtry
1470256870
Молодцы. Всех с победой.
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UmbroDon
1470256879
Ура Ростов!!!
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VVM1964
1470256968
МОЛОДЦЫ !!! МОИ ПОЗДРАВЛЕНИЯ БОЛЕЛЬЩИКАМ РОСТОВА И РОССИИ . ТАК ДЕРЖАТЬ И ДАЛЬШЕ ,ПОБЕДА ЗАСЛУЖЕННАЯ И НЕ ОСПОРИМАЯ !!! ОТДЕЛЬНЫЙ ПРИВЕТ ВСЕМ НЕДОБРОЖЕЛАТЕЛЯМ РОСТОВА , " НЕМЫТЫЕ " - УМОЙТЕСЬ !!!
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Дон Посей
1470257078
С Победой, Ростов!!! Ростсельмаш качественно обработал бельгийское поле - хорошо заточенная косилка - залог шикарного урожая!... Спасибо, ребята!!! Удачи! С ув.
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Lukasch2000
1470257294
С победой Ростов и вся Россия!
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CSKA_Michael
1470257307
Браво, Ростов! Браво, Бердыев!
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cska-62
1470257424
Ростовчан с победой! С блестящей победой! Когда я писал, что несмотря на неудачный результат первого матча, Курбан Бекиевич разберёт бельгийский клуб «по косточкам», и у «Ростова» всё равно больше шансов пройти дальше, со мной не соглашались… А зря…
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Вомбат
1470257556
За одну неделю такое преображение! Неделю назад Ростов был разобранным и вытянул ничейку на зубах. Сегодня команда Ростов была той же самой, которая играла весной с Зенитом и ЦСКА. Так умеет делать только он, КББ. Такой Ростов конечно же сильнее Андерлехта и вполне может побороться за выход в группу.
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Dinamo107
1470257938
а где наша верная фанатка Marqello которая вечно всем не довольна ростовскими парнями(видно не дали)??? Ростов доказал что можно и без бабок показывать футбол.а не точто бомжи...
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Алания ни кому продавал
1470258389
победа Ростов вперёёёёёёёёёёёёёёёёёёёд, Зенит не уровень.
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