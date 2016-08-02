Лига чемпионов. АПОЭЛ и загребское «Динамо» вышли в плей-офф раунд

В Лиге чемпионов завершились еще два ответных матча 3-го раунда квалификации.

АПОЭЛ на Кипре обыграл «Русенборг» со счетом 3:0 Голы в этой встрече были забиты в компенсированное время – отличились Гианниотас, Вандер и де Винченти. Этот результат позволил киприотам выйти в плей-офф раунд.

Загребское «Динамо» в Тбилиси обыграло своих одноклубников со счетом 1:0. В первом матче хорваты обыграли грузин 2:0, поэтому прошли дальше.

Лига чемпионов. 3-й квалификационный раунд

АПОЭЛ (Кипр) – Русенборг (Норвегия) – 2:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Гианниотас, 90; 2:0 – Вандер, 90: 3:0 – де Винченти, 90.

Первый матч – 1:2.

Динамо Тб (Грузия) – Динамо З (Хорватия) – 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 – Рог, 8.

Первый матч – 0:2.