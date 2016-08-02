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АПОЭЛ - Русенборг

02.08.2016, Вторник, 20:00 мск Никосия, стадион Нео ГСП Стэдиум Лига чемпионов, 3 раунд , ответный матч АПОЭЛ - Русенборг
Первый матч: 1 - 2
Лига чемпионов (2016/2017)
3 раунд
первый матч		 27 июля, среда 20:15 Русенборг 2:1 АПОЭЛ
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    Рейтинг: +141

    datura 3 августа 2016, 12:00

    90, 95, 98

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    Рейтинг: +25

    WSerGW 3 августа 2016, 10:37

    Я в шоке!

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    Рейтинг: +102

    Ker0s 2 августа 2016, 22:17

    Это как?

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    Рейтинг: -197

    Kuborg_Ua > Ker0s 2 августа 2016, 23:07

    O_O они что со скоростью света били???

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