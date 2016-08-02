Чорлука сыграет с «Томью»

Защитник «Локомотива» Ведран Чорлука имеет все шансы принять участие в предстоящем его команде матче против «Томи». Напомним, футболист был заменен в ходе матча первого тура Премьер-лиги с «Зенитом» (0:0) из-за травмы. Как стало известно после игры, у Чорлуки возникли проблемы с задней поверхностью бедра. Главный тренер команды Игорь Черевченко не стал называть сроки восстановления хорватского легионера.

Напомним, что матч второго тура «Локомотив» – «Томь» состоится в Москве в воскресенье, 7 августа, в 19:00 по московскому времени.