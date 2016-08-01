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    Минасов: «Уверен, что Слуцкий испугался Широкова, отсюда и проблемы»

    Агент полузащитника Романа Широкова Арсен Минасов убежден, что его клиента боялись в двух предыдущих клубах – «Спартаке» и ЦСКА. Отсюда у игрока и возникали различные проблемы в командах. Напомним, 35-летний хавбек этим летом заявил о завершении карьеры.

    «Широков – один из самых менее проблемных для меня. Потому что я его не боюсь. Не физически – а вообще не боюсь. Он проблемный там, где его боятся. Он проблемный в клубе, где его боятся. И я твердо убежден, что в «Спартаке» его испугались, и в ЦСКА есть люди, которые его испугались. Субъективное мое мнение, но мне кажется, что главный тренер (прим. – Леонид Слуцкий) его испугался», – заявил Минасов в эфире телеканала «Матч ТВ».

    Источник: Бомбардир.ру

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    01.08.2016 20:47
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +126

      Dobroe Teplo za CSKA 3 августа 2016, 22:45

      Минасов петух

      0
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      Рейтинг: +762

      sprint5 2 августа 2016, 07:09

      бред Минасова

      0
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      Рейтинг: +7991

      nik55 2 августа 2016, 06:59

      Широков маньяк---всем боятся

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      Рейтинг: +5175

      Каратель 2 августа 2016, 06:36

      бля широков ушёл в отставку,пусть и минасов уходит,а то какойто похмельный бред несёт.кто игрока боится(в клубе)?может другой игрок(которому он эбач набить может),но никак не тренер или руководство.просто твиттераст распизделся видимо сильно,вот его и осадили,а минасик тут херь какую то несёт.пойди похмелись

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      Рейтинг: +17971

      арейская 2 августа 2016, 02:54

      Бред...

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      Рейтинг: +853

      джон базелон 1 августа 2016, 22:13

      Если чего,то Слуцкий бы ему всек и делов то))

      -1
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      Рейтинг: +997

      egrrr 1 августа 2016, 21:30

      арсен балаболов: "Широков тявкает на того кто его боится ==> он трус..."

      -1
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