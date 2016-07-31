Ледяхов: «Тереку» не хватало главного тренера»

Тренер «Терека» Игорь Ледяхов поделился своими впечатлениями от матча 1-го тура Премьер-лиги против «Крыльев Советов» (1:0).

«Думаю, что первые матчи чемпионата всегда тяжелые. Ребята молодцы, выполнили план на игру, мы так и думали, что будем владеть инициативой, контролировать мяч. Забили один гол, но зато выиграли — и это важно.

Отсутствие главного тренера всегда сказывается, но ребята молодцы, перебороли себя и показали все, на что способны. Мы с Рахимовым постоянно на связи по телефону. Естественно, он давал рекомендации», — сказал Ледяхов.

Отметим, главный тренер грозненской команды Рашид Рахимов отсутствовал на этом матче по состоянию здоровья.