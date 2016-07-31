Халк: «За время в «Зените» по-русски выучил «спасибо», «как дела», «доброе утро» и «давай, «Зенит»

Бывший нападающий «Зенита» Халк, перешедший в «Шанхай СИПГ», поделился мнением о четырех проведенных в России годах.

– Что вас удивило в России со знаком минус и со знаком плюс?

– Минусов не могу сейчас вспомнить, были какие-то мелочи, которые на мне не отразились. Хотя до приезда мне говорили, что в России все очень холодные. Но когда приехал все оказалось по другому. Эти четыре года все ко мне хорошо относились.

– Какие-то слова все-таки выучили?

– Спасибо; давай; как дела; доброе утро; давай, «Зенит» (сказал Халк по-русски). Спасибо вам всем большое!