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    Кержаков: «Буду стараться попасть в состав сборной России на ЧМ-2018»

    Нападающий «Зенита» Александр Кержаков заявил, что намерен попытаться попасть в состав сборной России на домашний чемпионат мира-2018.

    «Конечно, хочется сыграть на домашнем чемпионате мира. Буду стараться, тренироваться, играть. Показывать тот футбол, благодаря которому мне удастся попасть в сборную России. Моя мечта – звездочка на футболке «Зенита» (в честь пяти побед в чемпионатах СССР/России.)? Так и есть. В том сезоне, когда мы ее завоевали, даже успел сыграть. Вряд ли, конечно, доиграю до второй, но уверен – в максимально короткий срок «Зенит» организует ее на своей эмблеме», – заявил Кержаков.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    30.07.2016 10:20
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1307

      Taps 30 июля 2016, 12:16

      Кержаков - уймись.
      Иди в бизнес и политику.

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +673

      life85 30 июля 2016, 11:46

      Удачи )

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +201

      DoNAld DUc 30 июля 2016, 11:21

      это гон полный !!!

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