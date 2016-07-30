Бышовец: «Борьбу за золото будут вести «Зенит» и ЦСКА»

Экс-тренер сборной России Анатолий Бышовец поделился своими ожиданиями от нового сезона Премьер-лиги.

«Последнее время в чемпионате России присутствует элемент предсказуемости, хотя в прошлом году список команд, претендующих на чемпионство и еврокубки, немного видоизменился, из-за того, что ворвался «Ростов». На золото будут претендовать «Зенит» и ЦСКА, на место в еврокубках – «Краснодар», «Локомотив», «Ростов» и «Рубин». У последних есть проблески прогресса. Сменился тренер, пришел иностранный специалист, усилились отдельные позиции. Борьбу за выживание будут вести команды, которые боролись за плей-офф – «Уфа» и «Анжи», и дебютанты Премьер-Лиги», – заявил Бышовец.