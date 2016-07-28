Селихов: «В «Амкаре» вратари не делятся на первого, второго, третьего…»

Голкипер «Амкара» Александр Селихов второй год подряд был выбран вице капитаном. Кроме того, он входит в новый сезон номером один во вратарской линии, выигрывая конкуренцию у новичка команды Александра Будакова и опытного Дмитрия Хомича.

– Быть вице капитаном, конечно, приятно, и очень ответственно. Я буду стараться доказать на поле, что достоин этого. А насчет номера один, хочу подчеркнуть, что у нас вся команда номер один! Мы тут все делаем общее дело, и стоим друг за друга. Что касается позиции голкипера, то я спокоен, все вратари в нашей команде опытные и всегда готовы друг друга поддержать.

– С приходом Александра Будакова конкуренция во вратарской линии возросла?

– Конечно. Но это не проблема. Наоборот. Мы не делимся на первого, второго, третьего… Каждый способен выйти на поле и заменить своего пантера. И Саша Будаков, и Дима Хомич высококлассные игроки, выступавшие в сильных командах, каждый из них может достойно сыграть, это точно.

– Ты молод, в команде много футболистов старше тебя, если придется надеть капитанскую повязку, слушаться будут?

– К вратарю во время игры в принципе всегда прислушиваются (смеется), так что возраст значения не имеет. Что касается капитана – это очень ответственно, потому что в его обязанности входит не только вести за собой команду на поле, но и за его пределами. К капитану прислушиваются футболисты, и тренеры. Конечно, если возникают какие-то общекомандные вопросы, мы обсуждаем их все вместе, но задача капитана донести нашу позицию до руководства, поэтому команда должна ему доверять.

– На поле в обязанности капитана входит общение с арбитром, но ситуации бывают разные, капитан живой человек, трудно бывает сдержаться?..

– Нужно играть в футбол, а не выяснять отношения. Да бывает, всякое, особенно, когда команда, например, проигрывает, но нужно уметь держать себя в руках в любой ситуации. И я стараюсь с этой задачей справиться.