Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Селихов: «В «Амкаре» вратари не делятся на первого, второго, третьего…»

Селихов: «В «Амкаре» вратари не делятся на первого, второго, третьего…»

28 июля 2016, 10:43
2

Голкипер «Амкара» Александр Селихов второй год подряд был выбран вице капитаном. Кроме того, он входит в новый сезон номером один во вратарской линии, выигрывая конкуренцию у новичка команды Александра Будакова и опытного Дмитрия Хомича.

– Быть вице капитаном, конечно, приятно, и очень ответственно. Я буду стараться доказать на поле, что достоин этого. А насчет номера один, хочу подчеркнуть, что у нас вся команда номер один! Мы тут все делаем общее дело, и стоим друг за друга. Что касается позиции голкипера, то я спокоен, все вратари в нашей команде опытные и всегда готовы друг друга поддержать.

– С приходом Александра Будакова конкуренция во вратарской линии возросла?

– Конечно. Но это не проблема. Наоборот. Мы не делимся на первого, второго, третьего… Каждый способен выйти на поле и заменить своего пантера. И Саша Будаков, и Дима Хомич высококлассные игроки, выступавшие в сильных командах, каждый из них может достойно сыграть, это точно.

– Ты молод, в команде много футболистов старше тебя, если придется надеть капитанскую повязку, слушаться будут?

– К вратарю во время игры в принципе всегда прислушиваются (смеется), так что возраст значения не имеет. Что касается капитана – это очень ответственно, потому что в его обязанности входит не только вести за собой команду на поле, но и за его пределами. К капитану прислушиваются футболисты, и тренеры. Конечно, если возникают какие-то общекомандные вопросы, мы обсуждаем их все вместе, но задача капитана донести нашу позицию до руководства, поэтому команда должна ему доверять.

– На поле в обязанности капитана входит общение с арбитром, но ситуации бывают разные, капитан живой человек, трудно бывает сдержаться?..

– Нужно играть в футбол, а не выяснять отношения. Да бывает, всякое, особенно, когда команда, например, проигрывает, но нужно уметь держать себя в руках в любой ситуации. И я стараюсь с этой задачей справиться.

Источник: ФК «Амкар»
Россия. Премьер-лига Амкар-Пермь Селихов Александр
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Keeper161
1469699850
Будущий основной кипер сборной
Ответить
grigory
1470043804
Согласен
Ответить
Главные новости
Эмери ответил на вопрос о «Спартаке» перед матчем за Суперкубок УЕФА
00:34
Дркушич близок к уходу из «Зенита» – известен его новый клуб
00:24
⚡️ Станковича уволили из «Црвены Звезды» после позора в Лиге чемпионов
00:12
Бубнов – о конфликте с Пальцевым: «Очень серьезные люди сказали, что такого больше не будет»
Вчера, 23:56
1
Фото37-летний Алексис Санчес нашел новый клуб
Вчера, 23:43
У «русского Холанда» есть варианты в Москве и Португалии
Вчера, 23:19
1
ВидеоЛивай Гарсия забил в первом матче после ухода из «Спартака»
Вчера, 23:08
2
Новая информация о 73-летнем Бердыеве в «Локо»
Вчера, 22:58
1
Карпукас переходит в «Зенит»: подробности
Вчера, 22:44
1
ФотоРоналду женился на Джорджине
Вчера, 22:33
Все новости
Все новости
ВидеоЛивай Гарсия забил в первом матче после ухода из «Спартака»
Вчера, 23:08
2
Новая информация о 73-летнем Бердыеве в «Локо»
Вчера, 22:58
1
Карпукас переходит в «Зенит»: подробности
Вчера, 22:44
«Зенит» намерен перехватить трансферную цель «Спартака»
Вчера, 22:22
1
Россия может осенью сыграть со второй сборной мира
Вчера, 21:21
6
Смородская спрогнозировала, как «Локомотив» выступит в сезоне РПЛ-2026/27
Вчера, 20:58
«Спартак» может выкупить Дегтева и отдать его в аренду другому клубу РПЛ
Вчера, 20:38
7
«Спартак» готов заплатить 200 миллионов рублей за вратаря из Первой лиги
Вчера, 19:57
15
Ташуев вынес вердикт Батракову
Вчера, 19:42
5
ЦСКА – о словах Генича: «Странное заявление»
Вчера, 19:35
1
Кафельников ответил Скоулзу, сказавшему, что футбол тяжелее тенниса
Вчера, 19:26
2
Слуцкий не захотел возвращаться в ЦСКА
Вчера, 19:14
4
ВидеоГенич прокомментировал голевую ошибку Агкацева
Вчера, 18:50
Реакция Семина на провальные результаты «Локомотива» в новом сезоне
Вчера, 18:42
1
«Спартак» предложил 8 миллионов за игрока «Ахмата»
Вчера, 18:33
12
В ЦСКА подтвердили переговоры с европейским клубом по Баринову: «Но в итоге не срослось»
Вчера, 18:18
2
Акинфеев охарактеризовал Кисляка
Вчера, 17:48
3
Заявление о будущем самого дорогого футболиста в истории «Спартака»
Вчера, 17:25
16
«Враг сам себе»: Орлов разнес «Зенит» за поражение от «Родины»
Вчера, 16:59
13
Гендиректор ЦСКА раскрыл функционал Гинера: «Расслабиться не дает»
Вчера, 16:51
2
Президент РПЛ оценил возвращение Латышонка в «Балтику» транзитом через третий клуб
Вчера, 16:45
Слуцкий – о Баринове: «Кажется ли вам случайным, что единственную победу в сезоне ЦСКА одержал, когда он был болен?»
Вчера, 16:29
6
В ЦСКА объяснили, почему не назначили Шварца
Вчера, 16:16
1
Шалимов встал на защиту Тюкавина, не забившего ни одного гола в 4 матчах сезона
Вчера, 15:50
4
Бабаев – о тренере ЦСКА Игдисамове: «Мы готовы терпеть»
Вчера, 15:20
5
Генич ответил, есть ли «откровенные пассажиры» в новом сезоне РПЛ
Вчера, 14:56
3
Абаскаль оценил перспективы «Спартака» стать чемпионом РПЛ
Вчера, 14:50
4
Петржела объяснил, почему Дзюба не может найти новую команду
Вчера, 14:40
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+