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    Павлюченко: «После Евро-2008 заказал шампанского вдвое больше, чем Кокорин с Мамаевым»

    Форвард «Урала» Роман Павлюченко отказался обсуждать вопрос касательно поведения игроков сборной России Александра Кокорина и Павла Мамаева в одном из ночных клубов Монте-Карло после провального выступления национальной команды на чемпионате Европы во Франции. Также 34-летний футболист в шутку заявил, что по окончании Евро-2008, на котором россияне завоевали бронзовые медали, заказал вдвое больше шампанского, чем нападающий «Зенита» и хавбек «Краснодара».

    «Ой, ну мне не хочется на эту тему говорить. Уже вроде все сказано было.

    Как я отмечал окончание Евро-2008? А сколько они бутылок заказали? Так я в два раза больше заказал! Шучу, конечно», – сказал Павлюченко.

    Источник: «Комсомольская правда»

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    28.07.2016 00:25
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +2229

      river31 28 июля 2016, 20:27

      Там хоть какой-то повод был.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +891

      bolela_16 28 июля 2016, 09:48

      гулять так гулять

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +79293

      Zenit-84 28 июля 2016, 08:40

      шутник...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 28 июля 2016, 08:20

      вот поэтому больше и не заиграл нигде и ни как

      -1
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      ...
      Рейтинг: +457

      Tyler_Stark > Garrincha58 28 июля 2016, 09:24

      Эвертон не в счет? или где там он был

      -1
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      Рейтинг: +244

      Grelas > Tyler_Stark 28 июля 2016, 09:37

      Он был в Тоттенхэме. Далеко не на первых ролях, хотя в начале играл хорошо, но не выдержал конкуренции.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +49

      30регион 28 июля 2016, 08:17

      Тогда заслужили!

      1
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      Рейтинг: +17971

      арейская 28 июля 2016, 01:20

      НУ за "бронзу" можно и вдвое больше, только вряд-ли, Пава попрежиместей в этом плане будет, да и Лариса вряд-ли это одобрила бы

      2
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