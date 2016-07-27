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  • Джулиано: «Стараюсь играть в одно-два касания и часто врываться в штрафную»

Джулиано: «Стараюсь играть в одно-два касания и часто врываться в штрафную»

27 июля 2016, 20:37
4

Нападающий «Зенита» Джулиано, перешедший в петербургский клуб в это межсезонье из «Гремио», рассказал, что особо не думал при выборе игрового номера. Также бразилец признался, что лучше всего на поле чувствует себя в качестве второго форварда.

«Под седьмым номером раньше выступал Халк? Если честно, я был совсем не в курсе. Мне предложили несколько цифр на выбор. Я остановился на семерке. Это уже после меня оповестили, что это большая ответственность. Я к ней готов. Хотя я определенно не Халк. Он уже стал здесь звездой «Зенита», а я только пришел в команду, чтобы создать свою историю.

Общался ли я с Халком? Я ему писал, и он дал несколько советов. Советовал остановиться в том же районе, в котором он сам жил. А еще подсказал хорошее учебное заведение для детей.

Позиция на поле? Более удобно себя чувствую в качестве второго нападающего. При расстановке 4-2-3-1 я выступаю в центре среди тройки футболистов под форвардом. Кроме того, в «Днепре» и «Гремио» я достаточно много времени провел справа в этой тройке. Стараюсь играть в одно-два касания. Ударная нога – правая. Часто врываюсь в штрафную, чтобы забивать. А еще много перемещаюсь по полю, помогая футболистам», – сказал Джулиано.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Зенит Жулиано
Комментарии (4)
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isa361
1469642604
мне этот парень уже нравится
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Lenin26
1469643639
Ещё бы заиграл так же хорошо как в уши льёт.
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БРОНЕНОСЕЦ ПОНОСЕЦ
1469644853
Еще ничего не сделал , " а пи...здит , как Троцкий " Конкурент Дзюбе .
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