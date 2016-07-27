Селезнев: «Могли и должны были забивать больше»

Нападающий «Шахтера» Евгений Селезнев доволен результатом первого матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов со швейцарским «Янг Бойз» (2:0). Напомним, что экс-игрок «Кубани» вышел на замену во втором тайме и отметился забитым мячом.



«Могли и должны были забивать больше. Думаю, на выезде будет очень тяжело. Довольны результатом, но могли достичь большего. Второй мяч забил даже скорее Степаненко, чем я. Он покатил, а мне просто оставалось подставить ногу. Это его гол.



Сейчас может быть множество споров и мнений о нынешнем «Шахтере». Но в любом случае строится новая команда, и на это нужно время. Да, остались футболисты, которые были при Луческу, но система игры поменялась. Чтобы перестроиться, нужен месяц, два, три, пять... Со временем это придет, дойдет до автоматизма. Надеюсь, все будет хорошо», – сказал украинец.