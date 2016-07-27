Дефур: «Пенальти? Игрок «Ростова» выставил вперед ногу, а я просто зацепился за нее»

Полузащитник «Андерлехта» Стивен Дефур прокомментировал результат матча 3-го раунда квалификации против «Ростова» (2:2).

– Вполне доволен игрой, у нас получился отличный матч. Теперь мы фавориты в борьбе за выход в следующий раунд, и я уверен, что «Андерлехт» выполнит задачу.

– Считаете ли вы, что переиграли полузащиту «Ростова»?

– Да, мы были лучше и практически весь матч владели преимуществом в центре. Единственный отрезок, который нам не удался, – несколько минут после первого забитого гола. В остальном мы контролировали игру.

– Был ли фол в эпизоде, когда арбитр назначил пенальти?

– Мне так не кажется. Игрок «Ростова» выставил вперед ногу, а я просто зацепился за нее.

– Что скажете о сопернике?

– Очень приличная команда, с отлаженными защитными действиями. Они сильны коллективной игрой. Но мы сегодня были лучше.