Лига чемпионов. Селезнев помог «Шахтеру» обыграть «Янг Бойз» и другие результаты

«Шахтер» в 3-м раунде квалификации Лиги чемпионов на своем поле обыграл швейцарский «Янг Бойз» со счетом 2:0. Победу донецкой команде принесли голы Бернарда и Евгения Селезнева.

В битве двух «Динамо» загребское оказалось сильнее тбилисского – 2:0. В еще одном матче «Аякс» и ПАОК сыграли вничью.

Лига чемпионов. 3-й квалификационный раунд

Аякс (Голландия) – ПАОК (Греция) – 1:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Кампуш, 27; 1:1 – Долберг, 58.

Динамо З (Хорватия) – Динамо Т (Грузия) – 2:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Эль-Судани, 39; 2:0 – Чорич, 42.

Шахтер (Украина) – Янг Бойз (Швейцария) – 2:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Бернард, 27; 1:1 – Селезнев, 75.