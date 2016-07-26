Лам: «Анчелотти идеально подходит «Баварии»

Защитник «Баварии» Филипп Лам высказался о новом наставнике мюнхенской команды Карло Анчелотти. По мнению 32-летнего игрока, итальянский специалист как нельзя лучше подходит на роль главного тренера баварцев.

«Я проработал с Анчелотти две недели и с уверенностью могу сказать – он идеально подходит «Баварии». Это именно тот специалист, в котором наша команда нуждается в данный момент.

У Анчелотти есть опыт работы во многих странах, он становился обладателем титулов с различными клубами. Также у него есть умение общаться с футболистами, и он рад находиться в «Баварии». Именно по этой причине игроки замечательно себя чувствуют», – сказал Лам.

Напомним, в своей карьере Анчелотти руководил «Ювентусом», «Миланом», «Челси», «ПСЖ» и «Реалом». На его счету 17 выигранных трофеев, среди которых – три титула победителя Лиги чемпионов.