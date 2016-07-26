Грасия: «Рубин» должен занимать только первое место»

Главный тренер «Рубина» Хави Грасия был официально представлен клубом в качестве нового тренера команды накануне старта нового сезона.

«Это невероятное чувство. Приятно после долгих сборов приехать сюда ночью, а уже на следующий день насладиться общением с болельщиками. Можно говорить много. Мы будем много работать, чтобы порадовать болельщиков. С такой поддержкой мы должны занимать только первое место. Тут не поймут даже второе.

Как удалось заманить в Казань Алекса Сонга? Все игроки, которые присоединились к команде сейчас, приехали в Казань, потому что верят в проект, который строится здесь. Они пришли в хороший клуб.

Новая форма Она мне очень нравится. И цвета, и дизайн. Но самое главное – то, что внутри», – заявил Грасия.