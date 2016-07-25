Бердыев: «У «Ростова» есть проблемы с физической формой»

Главный тренер «Ростова» Курбан Бердыев в преддверии матча 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов против «Андерлехта» заявил, что донская команда испытывает проблемы с физической формой футболистов.

«Есть определенные проблемы с физической формой, многие травмированы, в частности Кристиан Нобоа и Сесар Навас приступили к тренировкам позже остальных. Нобоа 21 день не тренировался, то же самое можно сказать и о Сердаре Азмуне. Навас по семейным обстоятельствам пропустил первый сбор. Но в целом команда готова к игре», – сказал Бердыев.