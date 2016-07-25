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Бердыев: «У «Ростова» есть проблемы с физической формой»

25 июля 2016, 21:01
40

Главный тренер «Ростова» Курбан Бердыев в преддверии матча 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов против «Андерлехта» заявил, что донская команда испытывает проблемы с физической формой футболистов.

«Есть определенные проблемы с физической формой, многие травмированы, в частности Кристиан Нобоа и Сесар Навас приступили к тренировкам позже остальных. Нобоа 21 день не тренировался, то же самое можно сказать и о Сердаре Азмуне. Навас по семейным обстоятельствам пропустил первый сбор. Но в целом команда готова к игре», – сказал Бердыев.

Источник: ТАСС
Лига чемпионов Ростов Андерлехт Бердыев Курбан
Комментарии (40)
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shurik45
1469469870
Как говорится, приплыли! Ростов в незавидном положении.
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Grelas
1469472732
Когда у команды все хорошо, то Бердыев всегда молчит, а если уж начал говорить...
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Вомбат
1469473533
Сейчас они вылетят в ЛЕ, где собственно Ростову и место, а к групповому этапу ЛЕ наберут форму и, если повезет с группой, пройдут в весну. Большего от ростовчан с таким составом ждать не надо. Надо сказать спасибо, что при непогашенных долгах и отсутствии каких-либо наград за серебро ЧР они не бастуют, а играют.
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shuhomet
1469475611
Надеюсь Андерлехт станет в один ряд со Спартаком, ЦСКА и Зенитом которых Ростов отодрал
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shuhomet
1469475630
Как детей
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shuhomet
1469476143
Бердыев - мужик
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mutabor0992
1469476278
Завтра увидим, поглядим...
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ArReal
1469529181
Подстилает соломки Бикеевич))
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vgarakh
1469537922
Не спорьте ребята!!! Ростов спокойно пройдет Андерлехт, даже весело и радостно.
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ewgen1986
1469552115
Вы такие тупые болельщики, ладно внутри чемпионата собачитесь, здесь то надо болеть за все наши команды независимо спартак это либо зенит или любой другой клуб. Вот так вот малолетки и дауны.
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