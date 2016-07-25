Петраков: «Комбаров капитан «Томи»? Это не соответствует действительности»

Главный тренер «Томи» Валерий Петраков опроверг информацию о назначении капитаном команды в предстоящем сезоне Кирилла Комбарова. На данный момент решение о капитане не принято.

«На данный момент капитан не назначен. Информация о том, что это точно будет Кирилл Комбаров, не соответствует действительности. Просто он надевал капитанскую повязку в нескольких товарищеских матчах. У нас будет общее собрание на базе, там решим этот вопрос.

Есть три-четыре кандидатуры, из которых вместе и выберем. У нас есть Сергей Кузнецов, Валерий Чуперка и Кирилл Комбаров. Мы обязательно выберем капитана и его помощника»,– сказал Петраков.