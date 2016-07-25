МЛС. «Ред Буллз» снова разгромил Вилью, Пирло и Лэмпарда, «Канзас» обыграл «Сиэтл»

«Нью-Йорк Рэд Буллз» разгромил «Нью-Йорк Сити» в регулярном чемпионате МЛС. Матч завершился со счетом 4:1. Дублем в этом матче отличился Райт-Филлипс, еще по голу забили Зубар и Клестан.

Отметим, «Ред Буллз» громят своих соседей из «Сити», в составе которых выступают Давид Вилья, Андреа Пирло и Фрэнк Лэмпард, уже во второй раз в сезоне. Первый матч между командами завершился со счетом 7:0. Еще один поединок выиграли горожане – 2:0.

В другом матче сегодняшнего дня «Канзас Сити» обыграл «Сиэтл» со счетом 3:0. В этом поединке дубль на счету Дуайер, еще один мяч на счету Петерсона.

МСЛ. Регулярный чемпионат

Нью-Йорк Ред Буллз – Нью-Йорк Сити – 4:1 (3:1)

Голы: 1:0 – Райт-Филлипс, 20; 2:0 – Зубар, 23; 3:0 – Клестан, 41 (с пенальти); 3:1 – МакНамара, 43; 4:1 – Райт-Филлипс, 70.

Канзас Сити – Сиэтл – 3:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Дуайер, 21; 2:0 – Петерсон, 45; 3:0 – Дуайер, 79.