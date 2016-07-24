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    Непомнящий: «Не знаешь, откуда ждать угрозы от «Зенита»

    Известный тренер Валерий Непомнящий дал оценку игре «Зенита» в матче с ЦСКА (1:0) за Суперкубок России.

    «Зенит» приятно удивил. Команда на ходу, хорошее движение. Каждый знает свой маневр. Отмечу Шатова,Смольникова, Маурисио. Раньше достаточно было закрыть Халка с Данни – и у «Зенита» начинались проблемы. Теперь против него играть сложнее.

    Не знаешь, откуда ждать опасности. Все линии работают равномерно, на первый план выходят коллективные взаимодействия. Игра плотная, жесткая. При потере мяча «Зенит» сразу оказывает на соперника мощное давление», – заявил Непомнящий.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    24.07.2016 10:59
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +229

      ТОПТЫГИН 24 июля 2016, 11:31

      хочется ответить на приятное тренерское начало Луческу-пару тройкой грамотных и самое главное правильных трансферов!!!!

      6
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      Рейтинг: +97

      Lordfrax > ТОПТЫГИН 24 июля 2016, 12:44

      Вот лучше и не скажешь!

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      Ответить
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      Рейтинг: +150

      Бмв525 > Marqello 24 июля 2016, 16:08

      Вот лучше и не скажешь!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +272

      Inks > Бмв525 24 июля 2016, 22:09

      Вот лучше и не скажешь!

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