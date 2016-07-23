Калитвинцев: «Динамо» проиграло много борьбы, но результатом довольны»

Главный тренер «Динамо» Юрий Калитвинцев после выигранного матча третьего тура ФНЛ с «Нефтехимиком» (3:1) отметил, что команда была готова в тяжелой игре. Тем не менее, по словам наставника, бело-голубые проиграли достаточно подборов и борьбы.

«Мы ожидали, что будет тяжелая игра, и были к этому готовы. Хорошо, что мы забили первый гол. Старались произвести быстрый переход из обороны в атаку. Проиграли много борьбы и подборов.

Мы довольны результатом. Ребят поздравил. У нас заведено, что радуемся минут 15, а дальше готовимся к новой игре.

Козлов начал в общей группе. Произошел неприятный рецидив. Точно не скажу, когда он выйдет. То же самое с Сосниным. Он выполняет все предписания врача. Но точно о сроках возвращения сказать нельзя», – сказал Калитвинцев.