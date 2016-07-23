ФНЛ. «Факел» в гостях обыграл «Луч-Энергию»

«Луч-Энергия» в 3-м туре первенства ФНЛ на своем поле принимал воронежский «Факел». Гости открыли счет на 16-й минуте после точного удара Никиты Саталкина. «Факел» под занавес первого тайма остался в меньшинстве – Дмитрий Иванов получил вторую желтую карточку. Однако подопечные Павла Гусева на 47-й минуте увеличили свое преимущество – мяч на свое имя записал Андрей Мурнин. В оставшееся время счет во встрече не менялся.

Первенство ФНЛ. 3-й тур

«Луч-Энергия» (Владивосток) – «Факел» (Воронеж)

Голы: 0:1 – Саталкин, 16; 0:2 – Мурнин, 47.

Удаление: Иванов, 45+2 («Факел»).