«Ростов» может заявить Азмуна на Лигу чемпионов до 25 июля

Нападающий «Ростова» Сердар Азмун может быть заявлен на матчи 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов до 25 июля. Об этом сообщил представитель компании Legal Sport, которая представляла интересы игрока в CAS.

«Согласно регламенту Лиги чемпионов, заявку на матчи 3-го квалификационного раунда можно было подать до 21 июля включительно. Однако, как говорится в регламенте, не позднее чем за день до первого матча можно дозаявить одного игрока в случае, если количество игроков в заявке не превышает допустимое число. Таким образом, Азмун может быть дозаявлен до 25 июля включительно», – сказал Прокопец.