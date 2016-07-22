Малых: «Есть легкое опасение от незнания того, что предстоит в Премьер-лиге»

Защитник «Оренбурга» Андрей Малых рассказал о своих ожиданиях от дебюта команды в Премьер-лиге.

– Вы прошли с командой путь от вылета в ПФЛ до высшей лиги. Вы видели, как вокруг вас меняется все: класс игроков, соперников, ваши амбиции?

– Пополнялся тренерский штаб, менялись игроки. На базе добавили один корпус – с бассейном и тренажерным залом. Еще в 2010 году тренировки были на стадионе с искусственным газоном, а потом сделали еще одно тренировочное поле, с натуральным покрытием. Никаких внезапных кардинальных перемен не было, но все постепенно улучшалось.

– Когда только вышли в Премьер-лигу, какие были эмоции?

– Легкое опасение от незнания того, что предстоит. Одно дело – смотреть по телевизору, как там играют, и совсем другое – выходить против них. Надеюсь, мы не затеряемся и будем выглядеть достойно. Думаю, будет тяжело, потому что уровень ФНЛ и РФПЛ все-таки различается. Но сыграть хочется вообще против всех.

– Роберт Евдокимов, когда был игроком, мог подраться с тренером. Сейчас он спокойнее?

– Эмоциональность в нем точно осталась. Может взорваться. Ящики не летают по раздевалке, но на повышенных тонах иногда нас ругает. Но он с нами участвует в упражнениях практически всегда и не позволяет расслабиться ни себе, ни нам. Нормально относится, если кто-то хочет обсудить моменты по тактике или игре. Но отстаивает свою точку зрения, которую нам нужно принять.

– Установки тоже дает эмоционально? Чтобы зарядить?

– Нет, у нас перед каждым соперником, какого бы уровня он ни был, всегда идет разбор, просмотр видео. Перед обедом в день игры садимся и запоминаем. Каждому игроку рассказывает о сильных сторонах оппонента. Никогда не было такого, чтобы сказал: «Ребят, никакой установки сегодня не будет – выходите и рвите».

Тактические занятия у нас обычно длятся 30-60 минут, больше не было никогда. Помню, мы как-то смотрели матчи чемпионата мира, и он нам показывал на конкретном сопернике, как нужно и не нужно играть, используя примеры встреч с турнира. И я себя ловлю на мысли, что во время обычного просмотра матчей в итоге концентрируюсь на действиях футболистов моей позиции. Слежу, как действуют звезды.

– Перед стартом прошлого сезона просили у руководства повышенные премиальные для выхода в Премьер-лигу?

– Нет, ничего не было. Мы играли в Душанбе товарищеский матч, на который приехало все руководство клуба, местного «Газпрома». Тогда нам и сказали, что нужно выходить в «вышку». Но мы только по ходу сезона окончательно поняли, что все так серьезно. А двойные премиальные были два года назад в Кубке России, пока побеждали. Проиграли «Локомотиву», несмотря на высокую стадию, – все, остались без премиальных.

– Главная звезда и эксперт по РФПЛ в команде – Роман Воробьев? Или все-таки Ойеволе?

– У нас нет звезд, у нас все одинаковые. Да, Воробьев почти всю карьеру отыграл в Премьер-лиге, всем это видно. Но особенного отношения к нему нет. Ойеволе мы в команде сокращенно от имени зовем Аде. Можно было бы с отчеством, но оно слишком сложное, я сейчас даже не произнесу.