Глушаков: «Буду делать все возможное, чтобы помочь «Спартаку» в качестве капитана»

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков поделился впечатлениями от того, что в предстоящем сезоне он будет капитаном красно-белых.

«Буду делать все возможное, чтобы помочь «Спартаку» и всем ребятам в команде. Не задумывался, кто будет капитаном, до голосования. Атмосфера сейчас в команде хорошая, не стоит ничего портить.

Капитан команды – не должность, это чуть большая ответственность, чем у любого другого футболиста команды. Понимаю, теперь ребята будут обращаться ко мне с просьбами пообщаться с тренерским штабом», – сказал Глушаков.