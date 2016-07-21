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    «Терек» подписал Торже на три года

    «Терек» подписал контракт с румынским полузащитником Габриэлем Торже. Контракт между сторонами рассчитан на три года, сообщает грозненский клуб в Instagram.

    Отметим, Торже перешел в «Терек» на правах свободного агента. Ранее его контракт принадлежал «Удинезе», но в составе итальянской команды он провел всего 22 матча за пять лет. После 2012 года провел по одному сезону в «Гранаде», «Эспаньоле», «Коньяспоре» и «Османылспоре» на правах аренды.

    Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

    Источник: Бомбардир.ру

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    21.07.2016 20:11
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +14

      joni0008 21 июля 2016, 22:17

      иногда Терек покупает удачных игроков

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1435

      x-x-x-x-x 21 июля 2016, 21:28

      Сказать нечего.лучще чем никого. Могли бы более звездного подписать. Удачи коубу и Торже!!!!

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