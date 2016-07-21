Лига чемпионов. «Астана» и «Карабах» вышли в третий квалификационный раунд

Сегодня состоялись ответные матчи второго квалификационного раунда Лиги чемпионов в восьми парах. Представляем вашему вниманию результаты сыгранных поединков.
Лига чемпионов. 2-й квалификационный раунд. Ответные матчи
Астана (Казахстан) – Жальгирис (Литва) – 2:1 (1:0) (первый матч 0:0)
Голы: 1:0 – Аничич, 31; 1:1 – Эливелто, 57; 2:1 – Аничич, 90+3.
Дюделанж (Люксембург) – Карабах (Азербайджан) – 1:1 (0:0) (первый матч 0:2)
Голы: 1:0 – Ндиайе, 72; 1:1 – Рейналдо, 90+4.
Норрчепинг (Швеция) – Русенборг (Норвегия) – 3:2 (0:1) (первый матч 1:3)
Голы: 0:1 – Гиткьяер, 37 (пенальти); 0:2 – де Ланлай, 55; 1:2 – Андерссон, 57; 2:2 – Нюман, 59; 3:2 – Андерссон, 77.
Ференцварош (Венгрия) – Партизан (Албания) – 1:1 (1:1, 1:3 – по пенальти) (первый матч 1:1)
Голы: 1:0 – Гера, 14 (пенальти); 1:1 – Хюсинг, 41 (автогол).
Тренчин (Словакия) — Олимпия (Словения) – 2:3 (2:2) (первый матч 4:3)
Голы: 1:0 – Янга, 13; 2:0 – Беро, 20; 1:2 – Келхар, 41; 2:2 – Чибуки, 45; 2:3 – Клинар, 79.
Динамо (Хорватия) – Вардар (Македония) – 3:2 (0:1) (первый матч 2:1)
Голы: 0:1 – Велковски, 39; 1:1 – Пьяца, 56 (пенальти); 1:2 – Шильденфельд, 63 (автогол); 2:2 – Пьяца, 70 (пенальти); 3:2 – Машаду, 79.
Селтик (Шотландия) – Линкольн (Гибралтар) – 3:0 (3:0) (первый матч 0:1)
Голы: 1:0 – Лустиг, 23; 2:0 – Гриффитс, 26; 3:0 – Робертс, 29.
Хабнарфьордюр (Исландия) – Дандолк (Ирландия) – 2:2 (1:0) (первый матч 1:1)
Голы: 1:0 – Хьюсон, 18; 1:1 – Макмиллан, 52; 1:2 – Макмиллан, 62; 2:2 – К. Финнбогасон, 77.