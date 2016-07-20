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    Фернандо: «Ромуло и Фернандес консультировали меня перед переездом в Россию»

    Новичок «Спартака» Фернандо рассказал, что консультировался перед переездом в Россию с хавбеком красно-белых Ромуло и защитником ЦСКА Марио Фернандесом, чтобы побольше узнать о клубе и стране.

    «Узнавал ли я о «Спартаке» до перехода? Это нормально – интересоваться местом, куда ты переезжаешь жить и работать. Я связался с полузащитником «Спартака» Ромуло. От него я услышал только положительные слова о клубе и городе.

    Еще общался с защитником ЦСКА Марио Фернандесом. Я его расспрашивал о России. Мой опыт выступлений на Украине был далеко не самым удачным. Война значительно сказалась на «Шахтере». Я спрашивал Ромуло и Фернандеса о ситуации в России. Мне объяснили, что тут все спокойно. Для меня это было важно, ведь я никогда в жизни не был в Москве и переезжаю сюда с женой и сыном», – сказал Фернандо.

    Источник: Чемпионат.ком

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    20.07.2016 22:57
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +160

      veltrener 21 июля 2016, 11:22

      Сейчас в России спокойней чем где либо. Тьфу-тьфу-тьфу и постучать не забыть

      5
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    • ...
      Рейтинг: +192

      GeorgeXIII 21 июля 2016, 00:25

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

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