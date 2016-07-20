Данни вернется в строй «Зенита» в феврале 2017 года

Полузащитник «Зенита» Мигель Данни восстановится от травмы к февралю следующего года. Об этом сообщил защитник сине-бело-голубых Доменико Кришито. Напомним, что португалец получил повреждение крестообразных связок в матче прошлого сезона со «Спартаком».

– Вы вспомнили Данни. Расскажите тогда, как дела у вашего лучшего друга?

– Он продолжает работать и работает очень много. Насколько я знаю, планируется, что он будет готов к февралю. Да, это очень непростая травма, но мы его очень ждем. Он очень важен.

– Матчи на сборах он смотрел?

– Да, он мне после каждой игры пишет сообщение с кучей вопросов. Мы много общаемся, мы как братья. Поэтому мы всегда на связи. И приятно, что уже очень скоро, буквально через несколько дней, он вернется в Петербург.