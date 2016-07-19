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    Сегодня Мамаев вернется в первую команду «Краснодара»

    Во вторник вечером полузащитник сборной России Павел Мамаев может быть возвращен в первую команду «Краснодара». Напомним, что он был отстранен от основного состава команды после нашумевшего инцидента в клубе Twiga в Монте-Карло. После претензий со стороны болельщиков, он подписал документ о добровольном переводе во второй состав, с которым тренировался с 8 по 18 июля.

    Сегодня «Краснодар» начинает свой второй предсезонный подготовительный сбор. Именно здесь Мамаев может вернуться к обойму основы.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    19.07.2016 15:43
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    Комментарии23
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      Рейтинг: +5

      geragera 20 июля 2016, 00:22

      я не пойму что из этого утырка звезду бамбардира делают .или писать больше не о чем ?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +354

      valike35 19 июля 2016, 19:14

      Комментарий удален.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +24

      seawave 19 июля 2016, 18:24

      Выходит, перевод в дубль - постанова, как и все остальное?

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +38

      d_joker 19 июля 2016, 18:11

      Главное чтоб бомжи не взяли!!!

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2316

      кошмарик 19 июля 2016, 18:08

      еще и поцелуют его в булки

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1588

      koli4ka 19 июля 2016, 17:33

      за премиальными вернулся...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +300

      Zeff 19 июля 2016, 17:20

      Приготовьте цветы и шампанское. Оно это любит.

      4
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 19 июля 2016, 17:17

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Да Мамай один и пытался что то сделать на ЧЕ .И Слуцкому не лизал ,а сказал как есть,нафиг он никаковских ставил.За это получил люлей от "говна"(как они себя называют)и ещё виноват остался.

      -8
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      Рейтинг: +2316

      кошмарик > андрей андреев 19 июля 2016, 18:13

      так это он с кокошей удачное выступлениние шампусиком отмечал??? Спасибо вразумил..

      0
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      ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > кошмарик 19 июля 2016, 19:12

      Да пофигу,пусть бухает.Ясно же,он Краснодару нужен.Если они ему платят,их дело,клуб частный.А за Кокошу-да,на наши деньги.(Хотя и просрочку мы жрём не от хорошей жизни))))

      -1
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      Рейтинг: +3651

      АртурZaСМ 19 июля 2016, 17:11

      Ну и чО ? это и есть ваше наказание? Тьфу ты бл... показуху развели...

      6
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      Рейтинг: +5844

      AtticusFinch > АртурZaСМ 19 июля 2016, 17:16

      а за что его вообще- наказывать?за то что в отпуске погулял?ему нужно было при его зарплате в Геленджик поехать и плакать там сидеть на засранном берегу?))

      -3
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      Рейтинг: +300

      Zeff 19 июля 2016, 16:42

      Аплодирую стоя, Краснодару!

      2
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