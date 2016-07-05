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    Мамаев и Кокорин за ночь в Монте-Карло потратили на шампанское 250 тысяч

    Нападающий «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев вместе проводят отпуск в Монте-Карло. Сообщается, что в одном из ночных клубов игроки приобрели около 500 бутылок шампанского на общую сумму в 250 тысяч евро, которым угощали всех гостей.

    «Мы сидели с друзьями, а напротив нас – Мамаев и Кокорин в окружении девушек. Первое время они вели себя очень спокойно и скромно. Затем стали выносить шампанское под гимн России, начали выбрасывать конфетти, зажгли бенгальские огни. Футболисты всех угощали. Некоторые просто забирали бутылки с их стола, так как их было несметное количество», – сказал один из очевидцев произошедшего.

    Источник: Бомбардир.ру

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    05.07.2016 16:00
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    Комментарии51
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      Рейтинг: +15

      Craftsmaster 5 июля 2016, 20:37

      Статья 329. Надругательство над Государственным гербом Российской Федерации или Государственным флагом Российской Федерации
      Надругательство над Государственным гербом Российской Федерации или Государственным флагом Российской Федерации —
      наказывается ограничением свободы на срок до двух лет, либо арестом на срок от трех до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до одного года.

      2
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      Рейтинг: +119

      HoHoL 33 5 июля 2016, 20:37

      Им обоим надо не в ресторан, а в церковь идти, свои грехи замаливать. Особенно Мамаеву, за 2-3 недели очередной скандал с его участием. Что по поводу видео, 250 000 евро на шампанское под гимн - это надо ужраться в сопли, чтобы такое вытворить, а эти вроде трезвые сидят

      0
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      Рейтинг: +2386

      shurik45 5 июля 2016, 19:04

      Пиздешь инфа 100

      -1
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      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 5 июля 2016, 18:22

      Были футболисты - стали суки и не будет это им наукой,
      Ихние хозяева простят и затраты в баре возместят.
      Дрочат тем, кто выгоду сулит,
      Отмените к матери лимит!!!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +222

      ДЖУZ 5 июля 2016, 18:09

      на поле так выклыдывались, как за шампанское выкладывают.
      козлы не заслужили этих денег никак, не играми в чемпионате России, не на Евро...

      1
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      Рейтинг: +34

      толллян 5 июля 2016, 18:07

      черти

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +161

      Pablo Aimar 5 июля 2016, 17:57

      лучше бы на поле подобный патриотизм проявляли и выкладывались. это конченное поколение. позор,позор,позор.

      2
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      Рейтинг: +398

      Саня БУБА 5 июля 2016, 17:43

      ......обоих на год для исправления в Анжи-2...в махачкалу к нормальным пацанам, жи есть!!!...и посадить на прожиточный минимум.....пир во время чумы!!!!

      10
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > Саня БУБА 5 июля 2016, 18:20

      Ну "чуму" не они устроили,а совсем другие люди))) Может быть их в Анжи? )))

      -1
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      Рейтинг: +150

      Бмв525 5 июля 2016, 17:34

      Когда читал оглавление которое жирным шрифтом выделено подумал что 250 тысяч рублей . А потом в самом статье прочитал что 250 тысяч долларов а не рублей . И я просто аф...игел .Тупые футболисты !! Их даже футболистами назвать нельзя !!

      4
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      Рейтинг: +173

      Serjik78 > Бмв525 5 июля 2016, 17:35

      250 тысяч евро

      4
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      Рейтинг: +150

      Бмв525 > Serjik78 5 июля 2016, 17:49

      Даже так !!!! Пипец

      1
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      Рейтинг: +853

      джон базелон 5 июля 2016, 17:33

      Кто-нибудь оживите Сталина пожалуйста!

      4
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      ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > джон базелон 5 июля 2016, 18:22

      А может все таки демократия? В Европе работает)))

      -2
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