Полузащитник «Шахтера» завершил карьеру из-за травмы колена

Полузащитник «Шахтера» и молодежной сборной Украины Виталий Виценец принял решение завершить профессиональную карьеру из-за постоянных травм. 25-летний футболист провел только 16 матчей за основную команду «горняков», проведя несколько сезонов в аренде. За это время он выступал за «Зарю», «Ильичевец» и «Севастополь», за который выходил на поле в 2013 году. После этого футболист перенес несколько операций на колене, но попытка вернуться в большой футбол в начале 2016 года увенчалась неудачей.

Виценец будет работать в компании футбольного агента Вадима Шаблия, войдя в ее штаб.

«Виталий Виценец еще несколько лет назад считался одним из самых талантливых футболистов Украины. Он поиграл в сборных Украины разных возрастных групп, в 19 лет дебютировал в составе первой команды «Шахтера», наслаждавшегося в тот момент триумфом в Кубке УЕФА. Но футбольная судьба оказалась довольно жесткой к талантливейшему парню. Из-за травмы Виталик вынужден завершить карьеру. Карьеру футболиста, но не карьеру в футболе. Компания ProStar рада сообщить: Виталий Виценец пополнил штат наших сотрудников. Мы 4 года работали вместе с Виценцом-футболистом. И считаем, что его жизненный интеллект, человеческие качества, опыт и понимание восприятия как положительных, так и отрицательных моментов в футбольной жизни, станут важнейшими составляющими успеха в будущей карьере футбольного агента. Точнее, по-современному, посредника», – написал Шаблий в Instagram.