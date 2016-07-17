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  • Соломатин: «За шесть лет в «Локомотиве» Смородская так ничего и не создала»

Соломатин: «За шесть лет в «Локомотиве» Смородская так ничего и не создала»

17 июля 2016, 18:09
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Бывший футболист «Локомотива» Андрей Соломатин прокомментировал перестановки в штабе московского клуба. Напомним, что нынешнего президента железнодорожников Ольгу Смородскую сменит Илья Геркус.

– В последние дни все чаще слышны разговоры о том, что в ближайшее время Смородская покинет пост президента «Локомотива», который она занимала последние шесть лет. Чем эти годы запомнились вам, как человеку небезразличному к судьбе команды?

– Мне поначалу понравились амбициозные задачи, которая Ольга Юрьевна ставила перед клубом и собой. Она, как грамотный бизнесмен, на первых порах улучшила финансовое благополучие «Локо», сделала серьезные шаги по уменьшению расходной части бюджета. Однако дальше, увы, откровенно разочаровала болельщиков.

– Чем именно?

– Прежде всего тем, что на каком-то этапе слова стали расходиться с делом. В «Локо» стали приходить родственники и друзья Смородской, в то время как летели головы людей, которые жили клубом. Все эти некрасивые истории с Семиным, Ярдошвили, Лоськовым, Овчинниковым… Когда людей, не один год ковавших славу «Локомотива», вышвырнули, то настроили против президента почти всех поклонников команды.

Мне кажется, порой отношение болельщиков – самый объективный показатель работы, которую человек провел. Я никогда не слышал от фанатов ЦСКА, к примеру, плохого слова о Гинере. Как никогда не слышал от поклонников «Локо» негативной оценки Семина или Филатова. Увы, об Ольге Юрьевне я такого сказать не могу.

– Может, вы просто необъективны из-за того, что хорошо знаете всех тех, кого Ольга Юрьевна так или иначе задела?

– Все эти жертвы можно было бы понять, если бы был результат. Но, увы, окончательно разрушив тот «Локомотив» Семина и Филатова, Ольга Юрьевна так ничего нового на этом месте не создала. Футбол – это все же не только бизнес. Тут с тебя спрашивают не только за результат финансовый, но и за результат спортивный. И здесь у «Локомотива» серьезные проблемы. Бронзовые медали чемпионата и один кубок за шесть лет – это не совсем то, чего ждали болельщики. Возможно, будь у Смородской рядом хороший спортивный специалист, который мог бы подсказать ей сугубо футбольные тонкости, достижения были бы иные. Однако почти все они изгнаны из «Локо».

– Выходит, возможные перестановки встречаете с оптимизмом?

– Пока не стал бы так говорить. Давайте посмотрим, чем все это закончится.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Локомотив Соломатин Андрей Смородская Ольга
Комментарии (1)
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bringing
1468775265
Как это ничего не сделала? А кто клуб развалил...
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