Лебедев: «Лимит отбивает у российских футболистов всякое желание бороться за попадание в состав»

Заместитель председателя Госдумы и член исполкома РФС Игорь Лебедев считает, что отмена лимита на легионеров окажет исключительно позитивное влияние на сборную России. Напомним, сегодня появилась информация, что РФС рассмотрит вариант с изменением лимита со схемы «6+5» на схему «10+15». Также чуть ранее сообщалось, что лимит могут вернуть к первоначальному виду – «7+4».

«Поддерживаю оба возможных варианта изменения лимита: и схему «7+4», и схему «10+15». Одной из основных причин неудачного выступления наших футболистов является лимит на легионеров в РФПЛ. Это отбивает у наших футболистов всякое желание бороться за право попадания в основной состав, следовательно, прикладывать спортивные усилия, чтобы доказывать профессиональную состоятельность. Когда игрок знает, что он в любом случае попадет на поле, потому что у него в кармане есть российский паспорт, он никогда не будет бороться и сопротивляться, потому что знает, что и его, и Халка тренер выпустит вместе. А когда, помимо паспорта, нужно будет еще и доказать, что игрок лучше, тогда он будет выкладываться по полной.

После введения лимита мы удачно выступили только в 2008-м году. Больше мы ничего не получили, мы даже ни разу не вышли из группы. Считаю, лимит на легионеров – это зло для российского футбола. Чем быстрее его отменят, тем будет лучше. Я так понимаю, Виталий Мутко поставил на сегодняшний день единственную цель – удачное выступление национальной сборной России на домашнем мундиале. Для достижения этой цели сейчас будут применяться любые, даже самые кардинальные меры. В том числе отмена лимита и натурализация игроков», – сказал Лебедев.