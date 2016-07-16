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  • Лебедев: «Лимит отбивает у российских футболистов всякое желание бороться за попадание в состав»

Лебедев: «Лимит отбивает у российских футболистов всякое желание бороться за попадание в состав»

16 июля 2016, 18:48
6

Заместитель председателя Госдумы и член исполкома РФС Игорь Лебедев считает, что отмена лимита на легионеров окажет исключительно позитивное влияние на сборную России. Напомним, сегодня появилась информация, что РФС рассмотрит вариант с изменением лимита со схемы «6+5» на схему «10+15». Также чуть ранее сообщалось, что лимит могут вернуть к первоначальному виду – «7+4».

«Поддерживаю оба возможных варианта изменения лимита: и схему «7+4», и схему «10+15». Одной из основных причин неудачного выступления наших футболистов является лимит на легионеров в РФПЛ. Это отбивает у наших футболистов всякое желание бороться за право попадания в основной состав, следовательно, прикладывать спортивные усилия, чтобы доказывать профессиональную состоятельность. Когда игрок знает, что он в любом случае попадет на поле, потому что у него в кармане есть российский паспорт, он никогда не будет бороться и сопротивляться, потому что знает, что и его, и Халка тренер выпустит вместе. А когда, помимо паспорта, нужно будет еще и доказать, что игрок лучше, тогда он будет выкладываться по полной.

После введения лимита мы удачно выступили только в 2008-м году. Больше мы ничего не получили, мы даже ни разу не вышли из группы. Считаю, лимит на легионеров – это зло для российского футбола. Чем быстрее его отменят, тем будет лучше. Я так понимаю, Виталий Мутко поставил на сегодняшний день единственную цель – удачное выступление национальной сборной России на домашнем мундиале. Для достижения этой цели сейчас будут применяться любые, даже самые кардинальные меры. В том числе отмена лимита и натурализация игроков», – сказал Лебедев.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига
Комментарии (6)
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ATECH71
1468685327
БОГУ В УШИ ТВОИ СЛОВА
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kykyi
1468687728
Задолбал этот флюгер, вначале голосовал за лимит, теперь ветер переменился, песня поменялась на противоположную. Одним словом ЛДПР, аж буквы эти набирать противно.
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Motiv
1468689628
+
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luke-c1
1468691134
Мне кажется, что у него на погонах по 4 звезды.
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