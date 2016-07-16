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    Жена Фернандо не отговаривала хавбека от переезда в Россию

    Бразильский журналист Тиаго Осмар, сообщивший о том, что хавбек «Сампдории» Фернандо переходит в «Спартак», отметил, что вопреки информации СМИ, жена 24-летнего игрока вовсе не была против переезда в РФ. Напомним, ранее сообщалось, что длительный ход переговоров между бразильцем и красно-белыми был обусловлен нежеланием супруги полузащитника менять Италию на Россию.

    «Странно, мне показалось, что она заинтересована Москвой. Кажется, она даже способствовала выбору в пользу «Спартака». Были разные предложения, но предпочтение отдали варианту в России. «Спартак» – это большой клуб, интересный вызов и хорошая финансовая составляющая. К тому же отзывы были положительные. Так что, насколько я понимаю, все было наоборот. Жена была только за.

    Фернандо будет жить в Москве с семьей. Он на 100 процентов семьянин. И при этом очень счастливый. У него родился второй сын Энцо. Ему около годика. Вы бы видели, как они играют. Фернандо очень веселый человек сам по себе, а с ребенком он еще более забавный. Выходные он проводит с родными», – сказал Осмар.

    Источник: Чемпионат.ком

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    16.07.2016 15:59
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    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +17971

      арейская 17 июля 2016, 02:10

      Основополагающая мотивация здесь конечно-же хорошая финансовая составляющая, хотя зачем об этом говорить, любой из нас в первую очередь смотрел бы на эту составляющую

      0
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    • ...
      Рейтинг: -25

      Топс 17 июля 2016, 02:01

      Не перейдет

      -1
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