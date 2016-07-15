Глушаков будет капитаном «Спартака» в предстоящем сезоне

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков станет капитаном московского клуба в предстоящем сезоне. Такое решение принял тренерский штаб во главе с Дмитрием Аленичевым.

«Кандидатура Дениса Глушакова на роль капитана «Спартака» была пролоббирована лично Аленичевым. В этом его поддержали помощник по тренерскому штабу Егор Титов, а также большинство футболистов, составляющих костяк команды. Однако были среди ребят и те, кто остался не слишком доволен принятым решением. Несколько игроков, пожелавших остаться неизвестными, считают, что после того, как Глушакову доверят роль капитана, он может подхватить «звездную болезнь», что негативно скажется на атмосфере внутри коллектива», – заявил источник, близкий к ситуации.