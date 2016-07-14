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    Алексей Миранчук: «Не хотел бы всю жизнь играть с братом в одном клубе, как Березуцкие»

    Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук выразил мнение, что не хотел бы провести с братом Антоном в одном клубе всю карьеру, как братья Алексей и Василий Березуцкие.

    «Наверное, не хотел бы всю жизнь играть с братом в одном клубе, как Березуцкие. Жизнь вообще сложная, разное случается. Вот сейчас у нас такое испытание – Антон уехал играть в другой клуб. Так что никогда не знаешь, что будет. Раньше часто с ним дрались – насмотришься боевиков, они вдохновляют. Вроде сначала в шутку, а потом начинается настоящее противостояние братьев», – сказал Миранчук.

    Источник: «Матч ТВ»

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    14.07.2016 23:38
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +17971

      арейская 15 июля 2016, 01:58

      Вот и Комбаровы играют по разным клубам, но причина думаю не в этом, о которой сказал Алексей, просто игровой уровень у близнецов разный

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