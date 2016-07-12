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    Билялетдинов: «Похоже, что в «Рубине» обслуживающий персонал определяет, кому играть, а кому нет»

    Экс-наставник «Рубина» Ринат Билялетдинов прокомментировал ситуацию в казанском клубе. Напомним, 11 игроков, в числе которых и сын специалиста – Динияр, – не допускались к командным тренировкам под руководством нового наставника Хави Грасии, после чего футболисты обратились с жалобой к руководству.

    «Я в данном случае на стороне ребят. И не только потому, что в этой компании оказался мой сын Динияр. Должна быть нормальная, здоровая конкуренция. А тут, получается, футболистов не допускают до нормального тренировочного процесса, по большому счету выдавливают. Как-то это нехорошо пахнет. Сразу вспоминается история Олега Самсонова в «Краснодаре»… Здесь она просто приобрела массовый характер.

    «Рубин» заявил, что футболисты проиграли конкуренцию? Я в это не верю. Хотя бы потому что пришел главный тренер, который должен всех посмотреть в деле. Как можно говорить о проигранной конкуренции и заставлять ребят бегать по кругу, если ты их не видел на тренировках? У меня складывается впечатление, что в «Рубине» порой конкурентоспособность группы футболистов определяют администратор, массажист, врач, но только не главный тренер. Люди, которые не знают, как по мячу бить, зато решают, кто едет на сбор, а кто не едет. Ну почему не дать шанс молодому Соболеву, только недавно восстановившемуся после тяжелейшей травмы? А Батову? Шарипову, Муллину? Это же молодые ребята, как можно их «закапывать»?! Причем делает это не главный тренер, а те персонажи, которых я упомянул.

    В курсе ли главный тренер о том, что произошло? Не знаю. Возможно, ему как-то не так преподнесли информацию. Доподлинно мне не известно. Но ребят необоснованно ставят в заведомо несправедливые условия. У меня тоже были разногласия с Вакасо и Карлосом Эдуардо, но через какое-то время я их возвращал в состав. Отстранял их от основы за дело – Вакасо за травму, нанесенную Набиуллину, а Карлоса за пренебрежение к партнерам по команде. Еще я перевел во второй состав Девича, Бурлака в итоге отпустил в аренду. Но они не бегали по кругу, а имели возможность полноценно тренироваться. Девича и Бурлака я брал на сборы в Германию. Самое важное, что я объяснял причины своих решений, не допускал двойных стандартов.

    А в данном случае, видимо, в команду завели касту неприкасаемых, своих игроков. Именно завели игроков, которые изначально выиграли уже конкретную борьбу. Вот это печально», – сказал Билялетдинов.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    12.07.2016 23:23
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +847

      rubinovyi2 13 июля 2016, 10:33

      Батов,Шарипов Муллин,да им давали возможность проявить себя...,но не проявилось ничего,при чем это было еще при тебе.А вот тех,кто мог сыграть,ты почему ссылал и чуть не угробил Рубин.так и скажи честно,что за сынишку,нулевого,стало обидно.

      -2
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      Рейтинг: +326

      hjvfybcn 13 июля 2016, 09:13

      Доказывайте, доказывайте, господа 11))) Впахивайте на поле или идите работать как большинство россиян.

      0
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      Рейтинг: -39

      Vasilii1958 13 июля 2016, 06:52

      Билялетдинов тупой игроков просматривают по видео еще а твой сын иуда розучился играть у нас таких много которыи хотят но не умеют

      0
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      Рейтинг: +61

      badryashev > Vasilii1958 13 июля 2016, 07:55

      Билялетдинов за счет Рубина поднялся, лицензию Про получил и сразу стал крутым экспертом. Ну и правильно, он ни одному клубу не нужен, остается только болтать.

      -2
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      Рейтинг: +22

      VitalyZenit1977 > badryashev 13 июля 2016, 11:32

      Он поднялся в Локо, когда здорово с молодёжью работал. В Рубине тоже молодых подтянул и результат давал лучше, чем Чалый. Гораздо серьёзней специалист, чем те, которые только с готовыми легами умеют работать...

      2
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      Рейтинг: +15

      cap Smit > VitalyZenit1977 14 июля 2016, 06:58

      Семь проигрышей в восьми стартовых играх - это хороший результат?

      0
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      Рейтинг: +817

      Пельш 1 13 июля 2016, 06:26

      Нет в России футболистов, одни проглоты! Пусть идут лучше улицы подметать и то больше пользы будет!!!!

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