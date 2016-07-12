«Эвертон» рассчитывает приобрести М'Вила

«Эвертон» рассматривает возможность приобретения хавбека «Рубина» Янна М'Вила. Француз минувший сезон провел в аренде в «Сандерленде», руководство которого также не против заполучить француза на постоянной основе.

Как сообщалось ранее, «черные коты» добивались расторжения контракта между 26-летним игроком и казанским клубом по обоюдному согласию, однако «Рубин» не пошел на такой шаг, рассчитывая продать футболиста хотя бы за какую-нибудь сумму.

В прошлом чемпионате Англии М'Вила записал в свой актив один гол и четыре результативные передачи в 37 матчах.