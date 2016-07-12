«Динамо» заявит Денисова после медосмотра, Погребняк – под вопросом

Спортивный директор «Динамо» Роман Орещук прокомментировал отсутствие полузащитника Игоря Денисова и нападающего Павла Погребняка в заявке команды на первенство ФНЛ.

«Денисов еще не прошел медицинского обследования. После того, как это произойдет, он будет внесен в заявку.

Что касается Погребняка, то, учитывая уровень амбиций и мастерства футболиста, клуб определяется с его игровым будущим. В случае, если он останется в команде, то будет дозаявлен», – отметил Орещук.

Напомним, в понедельник «Динамо» стартовало в ФНЛ с разгромной победы над «Тюменью» (3:0).