Мостовой: «Этот Евро показал, что уровень футбола поднимается»

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой подвел итоги чемпионата Европы-2016.

«Мне понравился этот турнир и новый формат Евро. Мы увидели много интересных команд, сценариев. Думаю, маленькие страны заслуживают того, чтобы играть в финальной части. К тому же с расширением Евро шансы появляются у всех – вот Португалия вышла из группы с третьего места и дошла до финала. Были Уэльс, Исландия, впервые участвовавшие в Евро. Они оказались намного сильнее нас. А те же Австрия и Швеция, что были с нами в одной отборочной группе, никуда не вышли. Этот чемпионат говорит о том, что уровень футбола поднимается – те, кто не был признанным фаворитом, имеют право рассчитывать на успех», – сказал Мостовой.