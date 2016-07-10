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  • Мостовой: «Этот Евро показал, что уровень футбола поднимается»

Мостовой: «Этот Евро показал, что уровень футбола поднимается»

10 июля 2016, 18:18
11

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой подвел итоги чемпионата Европы-2016.

«Мне понравился этот турнир и новый формат Евро. Мы увидели много интересных команд, сценариев. Думаю, маленькие страны заслуживают того, чтобы играть в финальной части. К тому же с расширением Евро шансы появляются у всех – вот Португалия вышла из группы с третьего места и дошла до финала. Были Уэльс, Исландия, впервые участвовавшие в Евро. Они оказались намного сильнее нас. А те же Австрия и Швеция, что были с нами в одной отборочной группе, никуда не вышли. Этот чемпионат говорит о том, что уровень футбола поднимается – те, кто не был признанным фаворитом, имеют право рассчитывать на успех», – сказал Мостовой.

Источник: Р-Спорт
Чемпионат Европы Португалия Франция Мостовой Александр
Комментарии (11)
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Kosmotoga
1468164152
уровень футбола поднимается везде кроме нас
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андрей андреев
1468164357
Не поднимается,а медленно встаёт
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levon_man
1468164407
При Брежневе был застой, но футбол рос и были игроки мирового уровня - Дасаев, Гаврилов, Баль, Буряк, Блохин, Оганесян и грузинская плеяда во главе с Чивадзе и Кипиани Я многих не перечислил Очень многих. Сейчас демократия а фубол в застое. Видимо нужен вновь Ильич
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Kosmotoga
1468164666
у нас только зарплаты игроков поднимаются а футбол нет.
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acer2003
1468173138
Подымается, кроме России
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Garrincha58
1468173350
давно говорю и буду говорить хватит Мостовой ПИСТЕТЬ языком лучше иди тренируй молодежь подымай российский футбол а от того что ты целыми днями красуешься на МатчТВ наш футбол не поднимется кто нибудь передай те ему или покажите мой пасквиль
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Garrincha58
1468173448
у нас футболистов стало меньше зато аналитиков из них можно создать 20 сборных
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a-rakhmatov
1468181082
Наша сборная никак не может угнаться за этим растущим уровнем футбола......
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ЖОРРО
1468188078
Согласен!
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