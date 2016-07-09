Роббен: «Слухи об уходе из «Баварии» из года в год вызывают у меня смех»

Полузащитник «Баварии» Арьен Роббен заявил, что не намерен покидать клуб в нынешнее трансферное окно. На днях в СМИ появилась информация, что игрок сборной Голландии может продолжить карьеру в «Бешикташе». Напомним, контракт 32-летнего игрока с мюнхенцами действует до лета 2017 года.

«Из года в год одно и тоже. Это вызывает у меня лишь смех. Серьезно на это реагировать можно будет, когда мной заинтересуется «Гронинген».

У меня прекрасные отношения с руководством «Баварии». Мы ценим друг друга. Если клуб захочет начать переговоры о новом контракте, у них есть мой номер телефона», – сказал Роббен.